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Milan, Giménez: “Un desiderio interiore: tra molti anni mi piacerebbe tornare al Cruz Azul”

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Record Mexico'
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha ricordato con piacere - in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Record Mexico' - il suo passato in patria, al Cruz Azul, auspicando un suo ritorno in futuro. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Con la maglia del Milan, fin qui, il centravanti messicano Santiago Giménez, classe 2001, ha realizzato soltanto 7 gol e fornito 5 assist in 32 partite complessive: d'altronde, il 'Bebote' si trova in rossonero da poco più di un anno. La sua carriera, finora, è stata infatti equamente divisa tra gli olandesi del Feyenoord e i messicani del Cruz Azul, club in cui ha mosso i primi passi.

Sono 105 presenze per Giménez in due anni e mezzo con il Feyenoord e sempre 105 in tre anni con il Cruz Azul. Diverso, ovviamente, il quantitativo di reti e assist anche perché, nel frattempo, il centravanti è migliorato molto, è cresciuto ed è diventato spietato sotto porta. Con la squadra di Città del Messico, dove gioca attualmente l'ex rossonero Luka Romero, 21 gol e 11 assist per Giménez; 65 e 14, invece, con quella di Rotterdam.

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Parlando, però, in un'intervista in esclusiva a 'Record Mexico', Giménez ha confessato una cosa. "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare”.

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