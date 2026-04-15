PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Giménez: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100% e regalare gioie alla gente”

INTERVISTE

Milan, Giménez: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100% e regalare gioie alla gente”

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Record Mexico'
Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha parlato a 'Record Mexico' di come è tornato dall'infortunio alla caviglia destra che, dopo la successiva operazione, lo ha tenuto fuori squadra in totale per cinque mesi in questa stagione
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez aveva iniziato da titolare la stagione 2025-2026 nel Milan di Massimiliano Allegri. Un solo gol - per giunta in Coppa Italia - ma tanto impegno in area di rigore. Le cose, per lui, non potevano che migliorare e sembrava soltanto questione di tempo affinché il bomber ex Feyenoord ritrovasse la via della rete anche in Serie A.

Invece le cose non sono andate come tutti avrebbero voluto. Il 28 ottobre 2025 ultima partita dell'anno solare, Atalanta-Milan 1-1. Lì il 'Bebote' chiese il cambio per il persistere di un problema alla caviglia destra. Un inconveniente che, dopo due mesi di terapia conservativa, l'ha portato - il 19 dicembre 2025 - all'operazione ad Amsterdam (Olanda) e ad altri tre mesi di stop. Per un totale di cinque mesi a guardare gli altri giocare.

LEGGI ANCHE

Giménez è rientrato in campo il 21 marzo 2026, nel finale di Milan-Torino 3-2 e ora, finalmente, può guardare con rinnovato spirito al futuro, così come ha fatto notare in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Record Mexico'. "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

Leggi anche
Milan, Giménez: “Prime dieci partite da titolare, squadra al primo posto. Avevo fame. Poi...
Ambrosini: “Il Milan ha dimostrato di non avere opzioni. Puoi anche mettere …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA