Giménez è rientrato in campo il 21 marzo 2026, nel finale di Milan-Torino 3-2 e ora, finalmente, può guardare con rinnovato spirito al futuro, così come ha fatto notare in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Record Mexico'. "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"