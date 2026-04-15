Milan, parla Ambrosini

Milan, le parole di Massimo Ambrosini sui problemi dei rossoneri: "Il Milan in questo momento, ma per tutto l'anno, non ha mostrato di avere una serie di opzioni, di idee che potessero favorire principalmente in fase offensiva i suoi calciatori. Questo è stato il problema principale. Rispetto ad altre squadre, il Milan ha meno opzioni e ha meno soluzioni. Quindi il tema del modulo, per il Milan, può lasciare il tempo che trova. Tu puoi mettere anche 6.000 attaccanti ma se non hai idee di come poterli far giocare, se non hai soluzioni, gli attaccanti tirano poco in porta"