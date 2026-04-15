Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan ad oggi opinionista in tv, ha voluto spendere alcune parole sulla rossonera allenata da Massimiliano Allegri. L'ex giocatore rossoneri, in modo particolare, ha voluto parlare dei problemi del Milan come, ad esempio, la questione sul modulo. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.
PIANETAMILAN news milan interviste Ambrosini: “Il Milan ha dimostrato di non avere opzioni. Puoi anche mettere …”
INTERVISTE
Ambrosini: “Il Milan ha dimostrato di non avere opzioni. Puoi anche mettere …”
Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan ad oggi opinionista in tv, ha voluto spendere alcune parole sulla rossonera allenata da Massimiliano Allegri. L’ex giocatore rossoneri, in modo particolare, ha voluto parlare dei problemi del Milan...
Milan, parla Ambrosini—
Milan, le parole di Massimo Ambrosini sui problemi dei rossoneri: "Il Milan in questo momento, ma per tutto l'anno, non ha mostrato di avere una serie di opzioni, di idee che potessero favorire principalmente in fase offensiva i suoi calciatori. Questo è stato il problema principale. Rispetto ad altre squadre, il Milan ha meno opzioni e ha meno soluzioni. Quindi il tema del modulo, per il Milan, può lasciare il tempo che trova. Tu puoi mettere anche 6.000 attaccanti ma se non hai idee di come poterli far giocare, se non hai soluzioni, gli attaccanti tirano poco in porta"
© RIPRODUZIONE RISERVATA