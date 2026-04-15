Francesco Totti , ex bandiera della Roma, ha voluto spendere alcune parole sui recenti problemi societari del club giallorosso in vista del rush finale di stagione. Tra i temi affrontati, l'ex calciatore ha voluto soffermarsi in modo particolare alla corsa Champions League (che ovviamente si lega anche al Milan ) e alla crisi tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri . Ecco, di seguito, le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio.

Milan, le parole di Totti sulla Champions

Milan, le parole di Totti sulla Champions:«Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Da tifoso della Roma l’obiettivo principale è restare uniti, anche se ci sono screzi interni. Champions League? Stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione: poi a giugno si tireranno le somme. L’unico obiettivo è la Roma in questo momento».