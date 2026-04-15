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Totti: “Champions? Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per i tifosi”

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Francesco Totti, ex bandiera della Roma, ha voluto spendere alcune parole sui recenti problemi societari del club giallorosso in vista del rush finale di stagione. Tra i temi affrontati, l’ex calciatore ha voluto soffermarsi in modo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Francesco Totti, ex bandiera della Roma, ha voluto spendere alcune parole sui recenti problemi societari del club giallorosso in vista del rush finale di stagione. Tra i temi affrontati, l'ex calciatore ha voluto soffermarsi in modo particolare alla corsa Champions League (che ovviamente si lega anche al Milan) e alla crisi tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Ecco, di seguito, le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio.

Milan, le parole di Totti sulla Champions

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Milan, le parole di Totti sulla Champions:«Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Da tifoso della Roma l’obiettivo principale è restare uniti, anche se ci sono screzi interni. Champions League? Stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione: poi a giugno si tireranno le somme. L’unico obiettivo è la Roma in questo momento».

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