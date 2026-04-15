Milan, Desailly: «Leao non è un leader in grado di sostenere una stagione come Messi o Neymar»

Su Leao: "Non puoi criticarlo, perché il giorno in cui lo fai è capace di tirare fuori una giocata straordinaria. E tu resti lì, senza parole. In cinque secondi cancella tutta la negatività che gli hai messo addosso. Sappiamo al 100% che non ha la continuità necessaria e non è un leader in grado di sostenere un’intera stagione come facevano Messi o Neymar. Non ha quella costanza. È un giocatore importante, ma non potrà mai essere il riferimento per tutta l’annata. Può esserlo a tratti, perché sarà inevitabilmente discontinuo. Sembra anche che abbia raggiunto il suo livello massimo. Non posso criticarlo: guadagna tanto, gioca nel Milan e nella nazionale portoghese. Però ho la sensazione che pensi di essere arrivato. Non è mentalmente predisposto a capire dove può migliorare sul piano fisico, anche perché forse, a livello atletico, non può dare molto di più. Magari potrebbe intervenire su dieta, allenamento o altri aspetti per trovare quella continuità. È un limite anche di sistema: spinge in avanti, ma quando l’azione finisce si ferma. Questo significa che non ha le gambe per rientrare. Servirebbe un salto fisico e mentale per arrivare al livello di chi può vincere il Pallone d’Oro. Ma lo vuole davvero? E il suo entourage è abbastanza lucido da dirgli: ‘Quello che hai fatto è ottimo, ma per salire di livello devi cambiare qualcosa’? Per ora, questo è il massimo che possiamo aspettarci da Leao".