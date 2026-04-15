Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto parlare del futuro di Vincenzo Italiano, tra Nazionale e club di Serie A...
Al momento, la panchina della Nazionale Italiana è stata affidata ad interim a Silvio Baldini. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha però fornito degli aggiornamenti molto importanti sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In modo molto particolare, nel video si è parlato di Vincenzo Italiano che, nonostante abbia un contratto fino al 2027, potrebbe salutare il club felsineo e cambiare 'casa'. Eco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Matteo Moretto: "Occhio al futuro di Vincenzo Italiano, nonostante determinate dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna: ci risulta che Italiano sia molto apprezzato da diversi club importanti in Italia. Italiano ha un contratto fino al 2027 e guadagna poco più di 3 milioni euro circa a stagione e ha allungato il contratto a maggio 2025.