Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto parlare del futuro di Vincenzo Italiano, tra Nazionale e club di Serie A...

Al momento, la panchina della Nazionale Italiana è stata affidata ad interim a Silvio Baldini. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha però fornito degli aggiornamenti molto importanti sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In modo molto particolare, nel video si è parlato di Vincenzo Italiano che, nonostante abbia un contratto fino al 2027, potrebbe salutare il club felsineo e cambiare 'casa'. Eco, di seguito, le sue parole: