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Moretto: “Occhio al futuro di Italiano, piace a molti club importanti in Italia”

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Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto parlare del futuro di Vincenzo Italiano, tra Nazionale e club di Serie A...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Al momento, la panchina della Nazionale Italiana è stata affidata ad interim a Silvio Baldini. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha però fornito degli aggiornamenti molto importanti sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In modo molto particolare, nel video si è parlato di Vincenzo Italiano che, nonostante abbia un contratto fino al 2027, potrebbe salutare il club felsineo e cambiare 'casa'. Eco, di seguito, le sue parole:

 Le parole di Matteo Moretto: "Occhio al futuro di Vincenzo Italiano, nonostante determinate dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna: ci risulta che Italiano sia molto apprezzato da diversi club importanti in Italia. Italiano ha un contratto fino al 2027 e guadagna poco più di 3 milioni euro circa a stagione e ha allungato il contratto a maggio 2025.

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Occhio perché Vincenzo Italiano è un nome da tenere d'occhio qualora ci dovesse essere un tetris di panchine, soprattutto in ottica Nazionale. Quindi Italiano a Bologna sì ma c'è un asterisco da tenere in considerazione: piace molto a diverse squadre in Italia".

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