Quanto guadagna Scaroni da Enel—
La Relazione sulla Remunerazione 2025 chiarisce i dettagli. Il compenso del presidente è composto esclusivamente da una parte fissa, senza bonus variabili. L’importo stabilito per l’anno in corso è di 500.000 euro lordi annui. A questo si aggiungono 7.314 euro di benefici non monetari (autovettura, polizze assicurative e assistenza sanitaria integrativa), per un totale complessivo di 507.314 euro.
Una remunerazione che, secondo Enel, risulta coerente con il posizionamento del gruppo per capitalizzazione, ricavi e numero di dipendenti rispetto alle società del peer group. Per il presidente del Milan, dunque, un 2025 all’insegna della stabilità.
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