Il 2025 si è chiuso con risultati solidi per Enel: utile netto in crescita del 5,5%, oltre i 7 miliardi di euro. Numeri approvati dal Consiglio di Amministrazione a marzo e che saranno sottoposti all’assemblea degli azionisti il prossimo 22 maggio. Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche la remunerazione di Paolo Scaroni, presidente del gruppo e numero uno del Milan.