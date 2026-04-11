Scaroni-Enel, avanti insieme: il Presidente del Milan rieletto dal Mef

Per Scaroni si tratta di una conferma di peso nel panorama industriale italiano, che rafforza ulteriormente il suo profilo istituzionale anche al di fuori dell’esperienza maturata alla guida del Milan.
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Paolo Scaroni è stato confermato Presidente di Enel. Il manager italiano, classe 1942 e già presidente del Milan, continuerà così a guidare il gruppo energetico, incarico che ricopre dal 2023. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha ufficializzato la nomina e ha comunicato anche i nuovi consigli di amministrazione di altre società come Enav e Leonardo. La conferma di Scaroni arriva in vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 12 maggio.
Il comunicato ufficiale: "Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef, titolare del 23,59% del capitale, ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la lista del nuovo consiglio di amministrazione: Paolo Scaroni (presidente), Flavio Cattaneo (ad), Alessandro Monteduro (consigliere), Johanna Arbib Perugia (consigliere), Federica Seganti (consigliere) e Tiziana de Luca (consigliere)".
Per Scaroni si tratta di una conferma di peso nel panorama industriale italiano, che rafforza ulteriormente il suo profilo istituzionale anche al di fuori dell’esperienza maturata alla guida del Milan.
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