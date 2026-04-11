Scaroni-Enel, avanti insieme: il Presidente del Milan rieletto dal Mef

Paolo Scaroni è stato confermato Presidente di Enel. Il manager italiano, classe 1942 e già presidente del Milan, continuerà così a guidare il gruppo energetico, incarico che ricopre dal 2023. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha ufficializzato la nomina e ha comunicato anche i nuovi consigli di amministrazione di altre società come Enav e Leonardo. La conferma di Scaroni arriva in vista dell’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 12 maggio.