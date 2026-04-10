Renzo Rosso: 'Vi spiego cosa potremmo fare io e Scaroni per il Milan...'

Renzo Rosso: «Io e il mio amico Scaroni potremmo aiutarci»

Sulla struttura del Vicenza: “Noi abbiamo impostato la squadra di calcio come una delle nostre aziende: strutturata, ognuno ha le sue responsabilità, senza persone che rompono le armonie. La cosa bella che abbiamo capito è che si vince solo quando c'è un team, senza prime donne, negli altri anni in cui siamo arrivati secondi è perché c'erano prime donne e gruppetti, ora invece siamo tutti uguali.