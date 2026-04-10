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Renzo Rosso: “Io e Scaroni potremmo aiutare chi non trova spazio al Milan facendolo giocare al Vicenza”

Renzo Rosso: 'Vi spiego cosa potremmo fare io e Scaroni per il Milan...'
Dall'amicizia con Scaroni al possibile asse Milan-Vicenza: le parole di Renzo Rosso nell'intervista rilasciata a 'Tutti Convocati'
Redazione PM

Lo scorso 16 marzo, il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B dopo quattro anni di assenza. Decisiva per i biancorossi la vittoria contro l'Inter Under 23 che ha dato il via alla festa con sei giornate di anticipo. La tempistica è da record: il precedente primato apparteneva al Catanzaro di Vivarini che, nel 2023, era salita il 19 marzo.

Il proprietario del club veneto è un noto imprenditore italiano e tifoso rossonero: Renzo Rosso. Il fondatore del marchio 'Diesel', non ha mai nascosto la propria amicizia con Paolo Scaroni, presidente del Milan, come ha confermato in una recente intervista ai microfoni di 'Tutti Convocati'. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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Sulla struttura del Vicenza: “Noi abbiamo impostato la squadra di calcio come una delle nostre aziende: strutturata, ognuno ha le sue responsabilità, senza persone che rompono le armonie. La cosa bella che abbiamo capito è che si vince solo quando c'è un team, senza prime donne, negli altri anni in cui siamo arrivati secondi è perché c'erano prime donne e gruppetti, ora invece siamo tutti uguali.

Sul rapporto con Scaroni: "Paolo Scaroni mi dice sempre che il Vicenza è gestito come una delle migliori società di Serie A. Se il mio amico Scaroni mi ha dato l'appuntamento in Serie A? Sicuramente potremo aiutarci adesso, potremmo aiutare alcuni giocatori che non avrebbero spazio nel Milan facendoli giocare con noi al Vicenza".

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