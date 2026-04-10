Renzo Rosso: 'Vi spiego cosa potremmo fare io e Scaroni per il Milan...'

ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è l’uomo giusto”
Renzo Rosso: «Io e il mio amico Scaroni potremmo aiutarci»—
Sulla struttura del Vicenza: “Noi abbiamo impostato la squadra di calcio come una delle nostre aziende: strutturata, ognuno ha le sue responsabilità, senza persone che rompono le armonie. La cosa bella che abbiamo capito è che si vince solo quando c'è un team, senza prime donne, negli altri anni in cui siamo arrivati secondi è perché c'erano prime donne e gruppetti, ora invece siamo tutti uguali.
Sul rapporto con Scaroni: "Paolo Scaroni mi dice sempre che il Vicenza è gestito come una delle migliori società di Serie A. Se il mio amico Scaroni mi ha dato l'appuntamento in Serie A? Sicuramente potremo aiutarci adesso, potremmo aiutare alcuni giocatori che non avrebbero spazio nel Milan facendoli giocare con noi al Vicenza".
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