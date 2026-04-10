Milan-Udinese, partita molto importante per i rossoneri. Dopo la sconfitta subita contro il Napoli al 'Maradona', la squadra di Allegri deve gestire 6 punti di vantaggio sulla Juventus che al momento si trova al quinto posto in classifica in Serie A. A parlare della sfida di domani alle 18 a San Siro ci pensa anche l'ex dirigente Ariedo Braida. Ecco cosa si aspetta (intervista a messaggeroveneto.it): "Un’Udinese capace di tenere testa a un Milan che sta avendo un problema serio chiamato gol. È evidente che la squadra deve essere tatticamente modificata, perché sono emerse delle serie criticità. Le difficoltà sono chiare ed evidenti e bisogna correre ai ripari adesso".
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Milan, senti Braida: “Evidente che la squadra deve essere tatticamente modificata. Lewandowski …”
L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato prima della sfida contro l'Udinese. Il punto sull'attacco dei rossoneri e Lewandowski dall'estratto della sua intervista a messaggeroveneto.it
Braida parla anche dei problemi in attacco per il Milan. "Se poi ci aggiungiamo che si sta prendendo in considerazione il nome di Lewandowski, capiamo bene quale sia la situazione. Solo il tempo dice se gli attaccati sono bravi, ma il peso del club conta e il Milan è un un punto di arrivo per pochi, non per tutti. Per restare al Milan bisogna dimostrare di essere all’altezza, altrimenti si riparte presto verso altri lidi".
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