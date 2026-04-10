Milan-Udinese, partita molto importante per i rossoneri. Dopo la sconfitta subita contro il Napoli al 'Maradona', la squadra di Allegri deve gestire 6 punti di vantaggio sulla Juventus che al momento si trova al quinto posto in classifica in Serie A. A parlare della sfida di domani alle 18 a San Siro ci pensa anche l'ex dirigente Ariedo Braida. Ecco cosa si aspetta (intervista a messaggeroveneto.it): "Un’Udinese capace di tenere testa a un Milan che sta avendo un problema serio chiamato gol. È evidente che la squadra deve essere tatticamente modificata, perché sono emerse delle serie criticità. Le difficoltà sono chiare ed evidenti e bisogna correre ai ripari adesso".