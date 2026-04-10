In questo periodo della stagione si continua a parlare dei problemi offensivi del Milan: i rossoneri stanno facendo fatica a creare occasioni da gol e a segnare, specialmente con i propri attaccanti. Leao fatica a stare in campo anche per i problemi fisici, Pulisic non ha ancora segnato nel 2026. Per questo contro l'Udinese potrebbe esserci un cambio tattico. A parlare di tutte queste problematiche ci pensa anche il giornalista Carlo Pellegatti ospite a 'Sportitalia'.
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Pellegatti: “Dire che il Milan aveva sei attaccanti è una cosa ridicola”
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato dagli studi di 'Sportitalia' dell'attacco stagionale del Milan e dei problemi dei rossoneri. Ecco le sue parole
"E' una mia teoria: per vedere un Milan offensivo il prossimo anno non bisogna prendere Mbappé o Haaland, ma bisogna prendere due Akanji, due Van Dijk. Se Allegri ha due difensori così ... Una cosa mi ha fatto sorridere, che si dice che il Milan era al completo. Vuol dire andare contro Allegri. Dire che il Milan aveva sei attaccanti è una cosa ridicola. Si è vista l'Inter senza Lautaro. Il Milan non ha avuto i suoi due 'Laurato' da inizio campionato. Siamo a 63 punti avendo al 30% Leao e al 50% Pulisic. Con Nkunku che non si è mai inserito, Fullkrug arrivato a gennaio e Gimenez assente".
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