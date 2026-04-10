Pellegatti: “Dire che il Milan aveva sei attaccanti è una cosa ridicola”

"E' una mia teoria: per vedere un Milan offensivo il prossimo anno non bisogna prendere Mbappé o Haaland, ma bisogna prendere due Akanji, due Van Dijk. Se Allegri ha due difensori così ... Una cosa mi ha fatto sorridere, che si dice che il Milan era al completo. Vuol dire andare contro Allegri. Dire che il Milan aveva sei attaccanti è una cosa ridicola. Si è vista l'Inter senza Lautaro. Il Milan non ha avuto i suoi due 'Laurato' da inizio campionato. Siamo a 63 punti avendo al 30% Leao e al 50% Pulisic. Con Nkunku che non si è mai inserito, Fullkrug arrivato a gennaio e Gimenez assente".