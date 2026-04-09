Milan, Leao-Nkunku è la coppia che funziona: i numeri parlano chiaro

Nel Milan di Allegri la coppia Leao-Nkunku è quella che ha garantito più risultati: analisi dei numeri e del rendimento

L’attacco è il nodo centrale della stagione rossonera. Le aspettative su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez erano alte, ma il rendimento complessivo non è stato all’altezza. La trasferta di Napoli ha rappresentato l’ennesima conferma delle difficoltà offensive incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri, chiamato più volte a rimescolare le carte per trovare incisività.