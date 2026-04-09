Milan, Leao-Nkunku è la coppia che funziona: i numeri parlano chiaro

I numeri premiano Leao e Nkunku—
Tra tutte le opzioni sperimentate, quella formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku è risultata la più produttiva. Con loro in campo il Milan ha disputato sette partite, ottenendo cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un rendimento che, numeri alla mano, rappresenta la miglior risposta alle difficoltà offensive.
Il contributo diretto dei due è stato concreto: 4 gol e 3 assist complessivi, oltre a una maggiore imprevedibilità nell’uno contro uno e negli inserimenti senza palla.
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