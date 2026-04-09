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Milan, ecco perché Leao-Nkunku è il miglior tandem d’attacco: il dato che fotografa la stagione rossonera

Milan, Leao-Nkunku è la coppia che funziona: i numeri parlano chiaro
Nel Milan di Allegri la coppia Leao-Nkunku è quella che ha garantito più risultati: analisi dei numeri e del rendimento
Redazione PM

L’attacco è il nodo centrale della stagione rossonera. Le aspettative su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez erano alte, ma il rendimento complessivo non è stato all’altezza. La trasferta di Napoli ha rappresentato l’ennesima conferma delle difficoltà offensive incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri, chiamato più volte a rimescolare le carte per trovare incisività.

Il tecnico ha provato ogni soluzione possibile: sono ben undici le coppie d’attacco schierate nel corso dell’annata. Un dato che fotografa la ricerca costante della combinazione giusta.

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I numeri premiano Leao e Nkunku

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Tra tutte le opzioni sperimentate, quella formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku è risultata la più produttiva. Con loro in campo il Milan ha disputato sette partite, ottenendo cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un rendimento che, numeri alla mano, rappresenta la miglior risposta alle difficoltà offensive.

Il contributo diretto dei due è stato concreto: 4 gol e 3 assist complessivi, oltre a una maggiore imprevedibilità nell’uno contro uno e negli inserimenti senza palla.

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