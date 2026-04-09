Fratelli d'Italia presenta mozione per annullare la vendita di San Siro

In conferenza stampa, il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo ha spiegato: "Non diciamo no a un nuovo stadio", ma l'iniziativa "si rende necessaria alla luce dei potenziali danni immensi che la città rischia di subire per gli sviluppi giudiziari e perché la vendita è nata sotto le peggiori premesse, di metodo e di merito, provocando infatti critiche anche nella stessa maggioranza". Truppo ha poi concluso: "Questa è l'occasione per poter riparare a quello che noi riteniamo sia un danno e proponiamo anche alla maggioranza di firmare la mozione".