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Vendita San Siro nel mirino di Fratelli d’Italia: presentata mozione per annullare la cessione a Milan e Inter

Fratelli d'Italia presenta mozione per annullare la vendita di San Siro
Nuovo capitolo per quanto riguarda il futuro di San Siro. Fratelli d'Italia ha presentato una mozione per annullare la vendita a Milan e Inter
Redazione

Continua la saga infinita legata alla vendita di 'San Siro'. Durante il Consiglio Comunale odierno, come riferito da 'Calcio & Finanza', Fratelli d'Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni, ha presentato una mozione in cui si chiede di annullare la delibera votata dal consiglio comunale sulla vendita di 'San Siro' e le aree circostanti a Milan e Inter, in virtù dell'indagine aperta sull'iter della cessione. L'iniziativa, che dovrebbe approdare in aula entro una decina di giorni, è stata illustrata in conferenza stampa alla presenza di diversi consiglieri e del coordinatore cittadino Simone Orlandi.

La mozione, firmata esclusivamente da FdI, non trova però un fronte compatto nel centrodestra. Il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico ha già annunciato che non la sosterrà, pur esprimendo forti perplessità sulla delibera relativa alla cessione dello stadio. Mentre la Lega, che non ha firmato la mozione, si è detta in linea con quanto proposto.

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In conferenza stampa, il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo ha spiegato: "Non diciamo no a un nuovo stadio", ma l'iniziativa "si rende necessaria alla luce dei potenziali danni immensi che la città rischia di subire per gli sviluppi giudiziari e perché la vendita è nata sotto le peggiori premesse, di metodo e di merito, provocando infatti critiche anche nella stessa maggioranza". Truppo ha poi concluso: "Questa è l'occasione per poter riparare a quello che noi riteniamo sia un danno e proponiamo anche alla maggioranza di firmare la mozione".

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