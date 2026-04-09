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La carica di Landucci, gli errori spiegati da Allegri e l’ira di Saelemaekers: i retroscena di Napoli-Milan

Napoli-Milan: la rabbia di Allegri e Saelemaekers, ma non solo. I retroscena
Sono tanti i retroscena di Napoli-Milan svelati da Davide Bernardi nell'ultimo episodio di 'BordoCAM' su 'DAZN'. Ecco cosa è successo
Redazione

Nelle ultime ore, sui canali di 'DAZN', è uscito il nuovo episodio di 'BordoCAM', format a cura di Davide Bernardi che dopo l'ultimo turno di Serie A vede come protagonista il match disputato lunedì sera al 'Maradona' tra Napoli e Milan. Sono diversi gli spunti interessanti da bordocampo, vediamoli nel dettaglio.

La grinta di Landucci e le occasioni non sfruttate

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Si parte da una situazione vissuta qualche minuto prima del fischio d'inizio. Nel tunnel prima di scendere in campo, ecco tutta la grinta del vice di Allegri Marco Landucci: "Stiamo sempre attenti eh, stiamo sempre attenti. Partiamo subito belli svegli eh!".

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Poco dopo, le prime due occasioni rossonere sono state vissute in modo simile da Massimiliano Allegri. Sul tiro debole e centrale di Fofana, Allegri spiega alla panchina che sarebbe dovuto andare col collo del piede, mimando con la mano il gesto. Poco dopo, lo stesso Max sulla serpentina di Pavlovic non conclusa: "O guarda la palla o tira di punta. Di punta doveva andare!". E poi sulla chance mancata da Nkunku sbotta: "Da lì devi fare gol oh!".

Saelemaekers furioso, il gol di Politano e il fischio finale

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Poco dopo la ripresa, Allegri fa i primi cambi e tra questi esce Alexis Saelemaekers. Arrivato in panchina, lancia con rabbia la giacca perché non contento della sua prestazione. Subito dopo arriva Allegri che prova a rincuorarlo: "Hai fatto quello che dovevi fare, calma".

Dopo il gol che ha deciso la partita di Politano, Allegri si rivolge al suo vice con un misto tra delusione e rabbia: "Ma come si fa a prendere un gol del genere?". E poi, alla fine del match, il tecnico toscano si sfoga con il resto del suo staff: "Io lo sapevo, non bisogna sbagliare la partita!".

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