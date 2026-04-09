Napoli-Milan: la rabbia di Allegri e Saelemaekers, ma non solo. I retroscena

Poco dopo, le prime due occasioni rossonere sono state vissute in modo simile da Massimiliano Allegri. Sul tiro debole e centrale di Fofana, Allegri spiega alla panchina che sarebbe dovuto andare col collo del piede, mimando con la mano il gesto. Poco dopo, lo stesso Max sulla serpentina di Pavlovic non conclusa: "O guarda la palla o tira di punta. Di punta doveva andare!". E poi sulla chance mancata da Nkunku sbotta: "Da lì devi fare gol oh!".

Saelemaekers furioso, il gol di Politano e il fischio finale — Poco dopo la ripresa, Allegri fa i primi cambi e tra questi esce Alexis Saelemaekers. Arrivato in panchina, lancia con rabbia la giacca perché non contento della sua prestazione. Subito dopo arriva Allegri che prova a rincuorarlo: "Hai fatto quello che dovevi fare, calma".

Dopo il gol che ha deciso la partita di Politano, Allegri si rivolge al suo vice con un misto tra delusione e rabbia: "Ma come si fa a prendere un gol del genere?". E poi, alla fine del match, il tecnico toscano si sfoga con il resto del suo staff: "Io lo sapevo, non bisogna sbagliare la partita!".