Milan, guarda Mateta: con la Fiorentina solo la quarta presenza da gennaio

Dopo gli inaspettati sviluppi, le polemiche intorno alla scelta del Milan sono state tante. A distanza di mesi, però, si può dire che il Milan ha preso la decisione giusta. La partita di Conference League contro la Fiorentina rappresenta la prima titolarità della punta francese da gennaio e solo la quarta presenza in tutte le competizioni. Aggiungere al reparto del Milan un giocatore che avrebbe giocato così poco non avrebbe avuto alcun senso e gli ultimi mesi hanno dato ragione ai rossoneri.