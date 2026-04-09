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Milan, ci hai visto lungo con Mateta. Con la Fiorentina solo la quarta partita giocata da gennaio

Milan, guarda Mateta: con la Fiorentina solo la quarta presenza da gennaio
Dopo le polemiche per il mancato arrivo, il Milan ha avuto ragione su Mateta: con la Fiorentina solo la quarta partita da gennaio
Redazione

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Fiorentina e negli undici degli inglesi figura un nome che i tifosi del Milan ricordano bene. Parliamo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che è stato ad un passo dal vestire la maglia del Diavolo.

Per chi non ricordasse, durante l'ultimo calciomercato invernale la dirigenza rossonera aveva messo nel mirino l'attaccante per completare il reparto di Allegri. Dopo una lunga trattativa, sembrava essere tutto pronto per il suo arrivo ma all'ultimo l'affare saltò. Il Milan decise di far sottoporre Mateta ad alcune visite mediche aggiuntive per monitorare lo stato del suo ginocchio destro. Dopo queste, il Diavolo cambiò idea e bloccò l'acquisto di Mateta, un po' come accadde per Boniface in estate.

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Dopo gli inaspettati sviluppi, le polemiche intorno alla scelta del Milan sono state tante. A distanza di mesi, però, si può dire che il Milan ha preso la decisione giusta. La partita di Conference League contro la Fiorentina rappresenta la prima titolarità della punta francese da gennaio e solo la quarta presenza in tutte le competizioni. Aggiungere al reparto del Milan un giocatore che avrebbe giocato così poco non avrebbe avuto alcun senso e gli ultimi mesi hanno dato ragione ai rossoneri.

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