Milan, Allegri cambia. Novità su Lewandowski e Gila. Colpo dal Napoli?

Dopo la delusione per la sconfitta contro il Napoli, il Milan continua il lavoro a Milanello per preparare la sfida contro l'Udinese, con una possibile novità. Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie di mercato che potrebbero scaldare tutto il mondo Milan: dalla novità su Lewandowski, all'interesse concreto per Spinazzola, ma non solo. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, la prima mossa per Lewandowski. Allegri cambia tutto per l’Udinese. Nome nuovo per la fascia rossonera
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Milan, la prima mossa per Lewandowski. Allegri cambia tutto per l’Udinese. Nome nuovo per la fascia rossonera
Le top news della giornata di oggi, giovedì 9 aprile 2026: dalla mossa tattica di Allegri per l'Udinese, alle novità di calciomercato con i nomi di Lewandowski e Gila in primo piano. Non solo, anche un possibile colpo a zero dal Napoli
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