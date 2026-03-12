Calciomercato Milan, Mateta è già tornato: i dubbi che bloccarono l’affare

Un medico rossonero è volato a Londra per effettuare ulteriori controlli sul ginocchio destro del giocatore, dove era stato segnalato un problema al menisco. I risultati degli esami non hanno convinto gli specialisti del Milan e l’affare è sfumato definitivamente.
Terapia conservativa e ritorno immediato—
Subito dopo lo stop della trattativa, si è parlato della possibilità di un intervento chirurgico che avrebbe potuto tenere Mateta fuori fino al termine della stagione. Crystal Palace e giocatore hanno invece scelto una strada diversa, puntando su una terapia conservativa.
Una decisione che sembra aver dato risultati rapidi. L’allenatore Oliver Glasner ha infatti confermato in conferenza stampa la convocazione dell’attaccante francese per l’andata degli ottavi di Conference League contro l’AEK Larnaca, in programma questa sera alle 21:00. Un rientro lampo che lascia inevitabilmente aperta una domanda: i dubbi emersi a gennaio erano davvero così preoccupanti?
