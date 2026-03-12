Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Mateta è già tornato a disposizione: ma i problemi fisici erano davvero così gravi?

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Mateta è già tornato a disposizione: ma i problemi fisici erano davvero così gravi?

Calciomercato Milan, Mateta è già tornato: i dubbi che bloccarono l’affare
A gennaio il Milan aveva raggiunto l’accordo con il Crystal Palace, poi le visite mediche bloccarono tutto: Oggi Mateta è già tornato a disposizione
Redazione PM

A poco più di un mese dal mancato trasferimento al Milan, Jean-Philippe Mateta è già tornato a disposizione del Crystal Palace. Una notizia che inevitabilmente riaccende il dibattito sulle condizioni fisiche del centravanti francese e sulla reale gravità dei problemi al ginocchio che, a febbraio, avevano spinto i rossoneri a fermarsi dopo aver praticamente chiuso l’operazione.

Calciomercato Milan, il 'giallo' Mateta si infittisce

—  

Durante il mercato invernale il Milan aveva trovato un’intesa con il Crystal Palace per un’operazione da circa 35 milioni di euro complessivi. Prima di finalizzare il trasferimento, però, il club rossonero voleva approfondire la situazione fisica dell’attaccante.

LEGGI ANCHE

Un medico rossonero è volato a Londra per effettuare ulteriori controlli sul ginocchio destro del giocatore, dove era stato segnalato un problema al menisco. I risultati degli esami non hanno convinto gli specialisti del Milan e l’affare è sfumato definitivamente.

Terapia conservativa e ritorno immediato

—  

Subito dopo lo stop della trattativa, si è parlato della possibilità di un intervento chirurgico che avrebbe potuto tenere Mateta fuori fino al termine della stagione. Crystal Palace e giocatore hanno invece scelto una strada diversa, puntando su una terapia conservativa.

LEGGI ANCHE: Probabile formazione Milan: contro la Lazio conferme importanti e dubbi amletici >>>

Una decisione che sembra aver dato risultati rapidi. L’allenatore Oliver Glasner ha infatti confermato in conferenza stampa la convocazione dell’attaccante francese per l’andata degli ottavi di Conference League contro l’AEK Larnaca, in programma questa sera alle 21:00. Un rientro lampo che lascia inevitabilmente aperta una domanda: i dubbi emersi a gennaio erano davvero così preoccupanti?

Leggi anche
Calciomercato, il Milan punta Gila ma rischia di non arrivare per il solito problema rossonero
Calciomercato Milan, per la mediana occhi sul futuro svincolato Goretzka. Anche se …

© RIPRODUZIONE RISERVATA