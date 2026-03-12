Classe 1995, l'ex centrocampista di Bochum e Schalke 04 è al Bayern Monaco da otto stagioni. Con il club di Säbener Straße Goretzka ha vinto tutto: 6 titoli della Bundesliga, 7 Coppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club. Adesso cerca una nuova esperienza all'estero.
Il Milan, va ricordato, ha già preso contatti con la sua agenzia, la 'Roof' (la stessa che cura gli interessi di Niclas Füllkrug), ma dovrà sgomitare se vorrà mettere le mani sul suo cartellino. Anche Inter e Juventus, in Serie A, sono infatti interessate al giocatore, mentre, tra Inghilterra e Spagna, le rivali più agguerrite rispondono al nome di Tottenham, Atlético Madrid e Barcellona.
