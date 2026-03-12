Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che a fine stagione si svincolerà dal Bayern Monaco, è seguito dal Milan come obiettivo di calciomercato per la mediana. Non ci sono, però, soltanto i rossoneri sul Nazionale della Germania

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore Massimiliano Allegri abbiano pranzato insieme a Milanello . Argomento dell'appuntamento conviviale, definire una strategia di calciomercato per l'estate del Milan .

Calciomercato Milan, si punta su Goretzka a costo zero

Allegri - questo ha riferito la 'rosea' - avrebbe chiesto al suo AD almeno un titolare forte per reparto (difesa, centrocampo, attacco). E, a quanto pare, Furlani gli avrebbe fornito adeguate rassicurazioni in tal senso. Per la mediana, chi potrebbe fare al caso del Diavolo? Il Milan ha puntato, da tempo ormai, Leon Goretzka, prossimo alla scadenza di contratto con il Bayern Monaco.