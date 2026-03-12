Pianeta Milan
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che a fine stagione si svincolerà dal Bayern Monaco, è seguito dal Milan come obiettivo di calciomercato per la mediana. Non ci sono, però, soltanto i rossoneri sul Nazionale della Germania
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore Massimiliano Allegri abbiano pranzato insieme a Milanello. Argomento dell'appuntamento conviviale, definire una strategia di calciomercato per l'estate del Milan.

Calciomercato Milan, si punta su Goretzka a costo zero

Allegri - questo ha riferito la 'rosea' - avrebbe chiesto al suo AD almeno un titolare forte per reparto (difesa, centrocampo, attacco). E, a quanto pare, Furlani gli avrebbe fornito adeguate rassicurazioni in tal senso. Per la mediana, chi potrebbe fare al caso del Diavolo? Il Milan ha puntato, da tempo ormai, Leon Goretzka, prossimo alla scadenza di contratto con il Bayern Monaco.

Classe 1995, l'ex centrocampista di Bochum e Schalke 04 è al Bayern Monaco da otto stagioni. Con il club di Säbener Straße Goretzka ha vinto tutto: 6 titoli della Bundesliga, 7 Coppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club. Adesso cerca una nuova esperienza all'estero.

Il Milan, va ricordato, ha già preso contatti con la sua agenzia, la 'Roof' (la stessa che cura gli interessi di Niclas Füllkrug), ma dovrà sgomitare se vorrà mettere le mani sul suo cartellino. Anche Inter e Juventus, in Serie A, sono infatti interessate al giocatore, mentre, tra Inghilterra e Spagna, le rivali più agguerrite rispondono al nome di Tottenham, Atlético Madrid e Barcellona.

