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Di Canio su Leao: “Un gio­ca­tore che con­ti­nua a fare il trap­per. Sempre infortunato”

Di Canio su Leao: 'Un gio­ca­tore che con­ti­nua a fare il trap­per. Sempre infortunato'
L'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio ha criticato ancora una volta l'attaccante del Milan Rafael Leao. Ecco le sue parole dall'estratto de 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si continua a discutere dell'attacco del Milan e in particolare di Rafael Leao: il portoghese ha giocato tutta la stagione in un ruolo non suo, cercando di dare il meglio da prima punta adattata nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Non solo: per il numero 10 la pubalgia ha avuto un impatto enorme sulle capacità di corsa del portoghese. Con il possibile ritorno al 4-3-3 contro l'Udinese Allegri potrebbe schierare di nuovo Leao largo a sinistra.

Di Canio spinge per il non rinnovo di Leao

Chi non sente ragioni e continua a criticare Leao è l'ex calciatore della Lazio e non solo Paolo Di Canio. L'opinionista ha spesso detto la sua senza peli sulla lingua riguardo le prestazioni del portoghese e continua a farlo. Ecco l'estratto dalla sua intervista per 'Il Corriere della Sera': "Il Milan punterà ancora su Leao? Vor­rebbe dire non aver capito qual è il senso di squa­dra. Per­ché rin­no­vare un gio­ca­tore che a 21 anni era più forte di adesso che ne ha 26? Un gio­ca­tore che con­ti­nua a fare il trap­per e le sfi­late di moda? È sem­pre infor­tu­nato, recu­pera in ritardo e chissà come mai. Il Milan senza di lui vince e con­vince, è una squa­dra coesa. Vuoi ripar­tire da lì o da uno che fa come vuole e pre­tende anche di essere coc­co­lato? Io non avrei dubbi".

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