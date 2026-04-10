Chi non sente ragioni e continua a criticare Leao è l'ex calciatore della Lazio e non solo Paolo Di Canio. L'opinionista ha spesso detto la sua senza peli sulla lingua riguardo le prestazioni del portoghese e continua a farlo. Ecco l'estratto dalla sua intervista per 'Il Corriere della Sera': "Il Milan punterà ancora su Leao? Vor­rebbe dire non aver capito qual è il senso di squa­dra. Per­ché rin­no­vare un gio­ca­tore che a 21 anni era più forte di adesso che ne ha 26? Un gio­ca­tore che con­ti­nua a fare il trap­per e le sfi­late di moda? È sem­pre infor­tu­nato, recu­pera in ritardo e chissà come mai. Il Milan senza di lui vince e con­vince, è una squa­dra coesa. Vuoi ripar­tire da lì o da uno che fa come vuole e pre­tende anche di essere coc­co­lato? Io non avrei dubbi".