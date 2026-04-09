Pastore sicuro: 'Al Milan serve una ristrutturazione offensiva'

Decisivi i cambi: merito di Conte? "Sì, Conte ha fatto i cambi migliori e soprattutto al momento giusto. Il Napoli ha preparato la gara sapendo che si sarebbe sbloccata nella seconda parte. E infatti è arrivato un gol da grande squadra contro una difesa molto organizzata".

Il gol decisivo e il peso di Politano: "È stata un’azione difficile, costruita con qualità. Matteo Politano ha un rapporto speciale col Milan: ha segnato tantissimo contro i rossoneri. Ma più in generale il Napoli ha trovato il guizzo giusto quando serviva".

Un Milan troppo rinunciatario? "Non è stata la peggior prestazione, ma è il trend degli ultimi mesi: una squadra che crea poco e ottiene pochissimo dagli attaccanti. Il sistema di gioco è diventato un po’ asfittico e anche la condizione di molti giocatori non aiuta. Serve una ristrutturazione offensiva".