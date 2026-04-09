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Udinese, Karlstrom avverte il Milan: “Con le big mettiamo sempre coraggio e la grinta giusta”

Verso Milan-Udinese, Karlstrom: 'Contro le big mettiamo sempre coraggio'
Jesper Karlstrom suona la carica nella settimana che porta a Milan-Udinese: le parole del centrocampista svedese nell'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'
Redazione PM

Archiviata la sconfitta contro il Napoli, per il Milan è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato. I rossoneri ospiteranno l'Udinese sabato 11 aprile alle 18:00, nella sfida valida per  la 32ª giornata di Serie A.

A pochi giorni della sfida, Jesper Karlstrom ha lanciato un messaggio chiaro a Leao e compagni. Ecco, di seguito, un estratto dell'intervista che il centrocampista bianconero ha concesso ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.

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Il messaggio al Milan: "Lo scorso anno non eravamo così. Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione".

Su Davis e Zaniolo: "Recuperiamo Davis che è troppo forte. Guardi, io in Nazionale gioco con Gyokeres, Isak, Elanga, campioni. Ma Davis non è affatto inferiore. Con Zaniolo forma davvero una bella coppia. Se Gattuso avesse fatto giocatore Nicolò al playoff, al Mondiale ci sarebbe andata anche l’Italia. Vi serviva uno così".

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