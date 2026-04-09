Verso Milan-Udinese, Karlstrom: 'Contro le big mettiamo sempre coraggio'

Il messaggio al Milan: "Lo scorso anno non eravamo così. Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione".

Su Davis e Zaniolo: "Recuperiamo Davis che è troppo forte. Guardi, io in Nazionale gioco con Gyokeres, Isak, Elanga, campioni. Ma Davis non è affatto inferiore. Con Zaniolo forma davvero una bella coppia. Se Gattuso avesse fatto giocatore Nicolò al playoff, al Mondiale ci sarebbe andata anche l’Italia. Vi serviva uno così".