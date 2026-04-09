PIANETAMILAN news milan interviste Donnarumma: “Sono stati giorni molto duri per tutta l’Italia. Mai chiesto un premio alla Nazionale, però…”

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Donnarumma: “Sono stati giorni molto duri per tutta l’Italia. Mai chiesto un premio alla Nazionale, però…”

Nazionale, Donnarumma: 'Mai chiesto un premio alla Federazione, però...'
Gianluigi Donnarumma, in lacrime, torna sulla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali: la sua intervista dal centro sportivo del Manchester City
Redazione PM

Gianluigi Donnarumma rompe il silenzio. A una settimana dalla sconfitta contro la Bosnia, che è costata agli azzurri la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, il capitano della Nazionale è tornato a parlare del fallimento dell'Italia. Di seguito, le dichiarazioni che l'ex portiere del Milan ha rilasciato ai microfoni di 'Sky Sport'.

Sulla mancata qualificazione al Mondiale: "Soni stati giorni molto duri e faticosi, per tutti gli italiani. Ci tenevamo tanto ad andare al Mondiale, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e c'è da accettarlo. Serve andare avanti, anche se fa male, davvero molto male. Nei primi giorni ho fatto molta fatica a metabolizzare, ma la verità è che bisogna ripartire, andare avanti e reagire. Abbiamo quattro anni davanti, adesso prima di pensare al prossimo Mondiale ci sono altri tornei come Europei e Nations League in mezzo".

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Sul presunto premio chiesto dai calciatori: "Sono rimasto ferito dai commenti e dalle parole uscite su presunti premi che avremo richiesto. Da capitano non ho mai chiesto un euro alla Nazionale italiana. Quello che fa la Nazionale, come in ogni competizione, è fare un regalo ai calciatori che si qualificano per un torneo. Solo questo, nessuno ha mai chiesto niente alla federazione: il nostro regalo era andare al Mondiale e non ce l’abbiamo fatta. Mi ha fatto male quello che è uscito, ripeto, nessuno ha mai chiesto premi".

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