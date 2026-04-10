Piccari: 'Milan attento, la distanza col gruppetto Champions non è ampia'

Marco Piccari , giornalista sportivo, ha parlato dei principali temi della Serie A in vista del rush finale nel corso del suo appuntamento settimanale con L'Editoriale su 'TMW Radio'. Dopo i risultati delle squadre in vetta durante l'ultimo weekend, vale a dire la vittoria dell'Inter con la Roma e la caduta del Milan contro il Napoli , la lotta Scudetto è una questione in cui il Diavolo ha poco da dire. Piuttosto, ricorda Piccari, i rossoneri devono stare attenti per la qualificazione in Champions League . Ecco, quindi, le parole del direttore di 'TMW Radio' sulla corsa al quarto posto e sul Milan .

"I numeri dimostrano che il Milan è in grande affanno. Segna pochissimo e degli ultimi otto gol solo uno è arrivato dagli attaccanti. Ora non so se sia un problema di singoli o di proposta di gioco, ma di certo devono prestare attenzione perché la distanza dal gruppetto Champions non è così ampia. Sulle altre bisogna secondo me individuare quale possa essere il difetto peggiore delle squadre in lizza. Il Como ad esempio è una squadra giovane e bisognerà vedere come gestirà la pressione. La Juventus invece ha un problema in attacco, dato che Vlahovic si è infortunato nuovamente e che Openda e David non sono pervenuti. La Roma dal canto suo viene da un momento negativo e subisce troppi gol, potrebbe spezzarsi? L'Atalanta, per chiudere, sta arrivando in grande forma, ma deve disputare ancora tanti scontri diretti".