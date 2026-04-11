Milan, nuove iniziative per i tifosi: il club incontra i membri AIMC a San Siro

Questa mattina, a San Siro, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 'Associazione Italiana Milan Clubs' (AIMC), un appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il Milan e la propria tifoseria. Un’occasione utile per rafforzare il dialogo e condividere idee in vista della prossima stagione. Dal dibattito sono emerse diverse iniziative, con l’obiettivo di riconoscere e premiare la fedeltà dei sostenitori rossoneri. Tra le ipotesi c’è l’introduzione di una fase di vendita con listino agevolato per gli abbonati da almeno cinque anni, tramite la creazione di finestre riservate per l’acquisto dei biglietti.