Milan, nuove iniziative per i tifosi: il club incontra i membri AIMC a San Siro

Questa mattina, a San Siro, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 'Associazione Italiana Milan Clubs' (AIMC), un appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il Milan e la propria tifoseria. Un’occasione utile per rafforzare il dialogo e condividere idee in vista della prossima stagione. Dal dibattito sono emerse diverse iniziative, con l’obiettivo di riconoscere e premiare la fedeltà dei sostenitori rossoneri. Tra le ipotesi c’è l’introduzione di una fase di vendita con listino agevolato per gli abbonati da almeno cinque anni, tramite la creazione di finestre riservate per l’acquisto dei biglietti.
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Confronto diretto tra Milan e AIMC a San Siro: ecco cosa è successo
Allo stadio il dialogo tra Milan e l'Associazione Italiana Milan Clubs: sul tavolo nuove iniziative per i sostenitori rossoneri più fedeli
Milan, le proposte per la prossima stagione—
Oltre agli aspetti legati alla biglietteria, si lavora anche a iniziative dedicate ai membri AIMC e allo sviluppo di nuovi strumenti digitali. Il confronto ha confermato la volontà del Club di mantenere centrale il ruolo del tifoso, proseguendo su un percorso di ascolto e collaborazione. L’obiettivo è costruire, stagione dopo stagione, un rapporto sempre più solido, fondato su partecipazione e senso di appartenenza.
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