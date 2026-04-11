Prosegue la raccolta firme della Curva Sud del Milan: ecco di cosa si tratta

Prima del fischio d’inizio di Milan-Torino, la Curva Sud ha esposto uno striscione chiaro: “Per un calcio più giusto e popolare”. Un messaggio che accompagna la petizione lanciata nelle scorse settimane insieme ad altre tifoserie organizzate, con l’obiettivo di rimettere il tifoso al centro del sistema. Attraverso i propri canali social, il gruppo rossonero ha spiegato le finalità dell’iniziativa: "Riportare questo sport a una dimensione più umana e a misura di tifoso". La raccolta firme prosegue sia nelle sedi dei gruppi ultras sia allo stadio nei giorni di gara; per aderire è richiesto un documento d’identità.