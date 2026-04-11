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Milan, Ti ricordi Honda? È pronto a tornare in campo a 39 anni. Ecco dove giocherà

Ex Milan, Honda torna in campo: la nuova avventura del giapponese
L’ex Milan Keisuke Honda riparte da Singapore: nuova sfida a 39 anni con l’obiettivo di vincere il campionato
Redazione PM

A 39 anni Keisuke Honda non ha ancora intenzione di fermarsi. L’ex Milan ha firmato per l’FC Jurong, club della Premier League di Singapore, tornando ufficialmente in campo per la prossima stagione.

Il giapponese, che nel 2024/25 aveva disputato due partite con il Paro FC in Bhutan segnando due reti, ha spiegato di essere impegnato in nuove sfide personali. Tra queste, il tentativo di andare a segno nel maggior numero possibile di campionati nazionali. “Il mio obiettivo principale è vincere il titolo”, ha dichiarato, consapevole della concorrenza ma determinato a incidere.

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Arrivato al Milan nel gennaio 2014 dal CSKA Mosca per circa 20 milioni di euro, Honda ha collezionato 92 presenze, 11 gol e 15 assist in rossonero. Nel 2017 il trasferimento al Pachuca, in Messico, prima di un percorso internazionale che lo ha portato a giocare in diversi Paesi.

Con la nazionale giapponese ha chiuso dopo il Mondiale 2018, con 98 presenze e 38 reti. Parallelamente ha intrapreso attività imprenditoriali e dirigenziali, guidando anche la Cambogia come commissario tecnico. Il presidente del Jurong ha definito il suo arrivo “una pietra angolare” per il club. Honda riparte ancora una volta, con la stessa ambizione di sempre.

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