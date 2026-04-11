Ex Milan, Honda torna in campo: la nuova avventura del giapponese

Arrivato al Milan nel gennaio 2014 dal CSKA Mosca per circa 20 milioni di euro, Honda ha collezionato 92 presenze, 11 gol e 15 assist in rossonero. Nel 2017 il trasferimento al Pachuca, in Messico, prima di un percorso internazionale che lo ha portato a giocare in diversi Paesi.

Con la nazionale giapponese ha chiuso dopo il Mondiale 2018, con 98 presenze e 38 reti. Parallelamente ha intrapreso attività imprenditoriali e dirigenziali, guidando anche la Cambogia come commissario tecnico. Il presidente del Jurong ha definito il suo arrivo “una pietra angolare” per il club. Honda riparte ancora una volta, con la stessa ambizione di sempre.