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Ravezzani: “Il fatto che Allegri non escluda la Nazionale conferma lo scetticismo verso il futuro del Milan”

Allegri non chiude alla Nazionale, Ravezzani: 'Ecco che cosa significa ...'
Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato le aperture di Conte e Allegri alla Nazionale come segno di un futuro in bilico. Ecco le sue parole
Redazione

Dopo la tragica (sportivamente parlando) serata del 31 marzo, ovvero quando l'Italia è stata sconfitta ai calci di rigore dalla Bosnia per approdare ai prossimi Mondiali, uno degli argomenti su cui più si è dibattuto nel panorama calcistico italiano è stata la scelta del nuovo CT dopo Gennaro Gattuso.

Nei giorni scorsi sono usciti diversi nomi, ma i due più quotati a più di una settimana di distanza sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, rispettivamente gli allenatori di Napoli e Milan. Imbeccati sulla questione, i due vincenti tecnici hanno lasciato le porte aperte a questa possibilità. Il leccese l'ha fatto nel post partita di Napoli-Milan, mentre il livornese ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa da Milanello.

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Alla domanda sul futuro da CT, Allegri ha risposto così: "Prima dell'allenatore devono decidere il Presidente, poi da lì decideranno". Di fatto, Max non ha voluto smentire la voce, lasciando qualche dubbio per il suo futuro al Milan.

A commentare le aperture degli ultimi giorni da parte dei due allenatori ci ha pensato Fabio Ravezzani. Sul suo profilo X, il direttore di 'TeleLombardia' ha interpretato le mancate smentite dei due tecnici come conferma dello scetticismo di Conte e Allegri riguardo il futuro vincente nei rispettivi club. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità sul futuro dei due tecnici in Nazionale.

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