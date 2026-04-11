Allegri non chiude alla Nazionale, Ravezzani: 'Ecco che cosa significa ...'

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato le aperture di Conte e Allegri alla Nazionale come segno di un futuro in bilico. Ecco le sue parole

Dopo la tragica (sportivamente parlando) serata del 31 marzo , ovvero quando l' Italia è stata sconfitta ai calci di rigore dalla Bosnia per approdare ai prossimi Mondiali , uno degli argomenti su cui più si è dibattuto nel panorama calcistico italiano è stata la scelta del nuovo CT dopo Gennaro Gattuso .

Nei giorni scorsi sono usciti diversi nomi, ma i due più quotati a più di una settimana di distanza sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, rispettivamente gli allenatori di Napoli e Milan. Imbeccati sulla questione, i due vincenti tecnici hanno lasciato le porte aperte a questa possibilità. Il leccese l'ha fatto nel post partita di Napoli-Milan, mentre il livornese ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa da Milanello.