Allegri non chiude alla Nazionale, Ravezzani: 'Ecco che cosa significa ...'

Alla domanda sul futuro da CT, Allegri ha risposto così: "Prima dell'allenatore devono decidere il Presidente, poi da lì decideranno". Di fatto, Max non ha voluto smentire la voce, lasciando qualche dubbio per il suo futuro al Milan.
A commentare le aperture degli ultimi giorni da parte dei due allenatori ci ha pensato Fabio Ravezzani. Sul suo profilo X, il direttore di 'TeleLombardia' ha interpretato le mancate smentite dei due tecnici come conferma dello scetticismo di Conte e Allegri riguardo il futuro vincente nei rispettivi club. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità sul futuro dei due tecnici in Nazionale.
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