Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la sfida di oggi alle ore 18:00 contro l'Udinese di Kosta Runjaić. E' tempo, però, anche di alcune dichiarazioni, con Gimenez e l'esclusiva a Cioffi. Spazio anche al calciomercato, con un nuovo nome dal Belgio. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA