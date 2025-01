Ex Milan, Honda e l’investimento innovativo: 100 milioni puntati su l’IA

Come riportato da Calcio e Finanza, Honda è molto attivo nel campo degli investimenti, avendo fondato la Dreamers VC, insieme all’attore americano Will Smith. L'obiettivo sarebbe quello di aiutare a creare un cosiddetto “decacorno” in Giappone, ovvero un’azienda privata con un valore di mercato superiore ai 10 miliardi di dollari. Per farlo la Dreamers punta su aziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale e su quelle che hanno sviluppato tecnologie all’avanguardia o strategie aziendali innovative.