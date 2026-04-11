Ravezzani: 'Attacco della Cremonese più credibile di Fullkrug e Nkunku'

"Quando al posto dei due attaccanti titolari (Leao e Pulisic) ci sono due non attaccanti fai fatica. Questi sono Nkunku e Füllkrug. Se il tedesco è anche comprensibile che valga poco perché poco è stato pagato e non si può pensare ti trascini per vincere lo Scudetto, il vero problema è quando sbagli anche il colpo in cui qualche soldo lo hai messo".