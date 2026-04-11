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Milan, senti Ravezzani: “La Cremonese ha un attacco più credibile di Fullkrug e Nkunku”

Ravezzani: 'Attacco della Cremonese più credibile di Fullkrug e Nkunku'
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo, ha criticato le riserve in attacco del Milan, vale a dire Fullkrug e Nkunku. Ecco le sue parole
Redazione

Nell'ultimo periodo, l'attacco del Milan è in netta difficoltà. Dei 20 gol segnati fino a questo momento nel 2026, solo 8 sono stati siglati dagli attaccanti rossoneri. A commentare la situazione dell'attacco di Massimiliano Allegri ci ha pensato il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di QSVS. In particolare, il giornalista si è espresso sulle riserve di Leao e Pulisic, vale a dire Fullkrug e Nkunku. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Quando al posto dei due attaccanti titolari (Leao e Pulisic) ci sono due non attaccanti fai fatica. Questi sono Nkunku e Füllkrug. Se il tedesco è anche comprensibile che valga poco perché poco è stato pagato e non si può pensare ti trascini per vincere lo Scudetto, il vero problema è quando sbagli anche il colpo in cui qualche soldo lo hai messo".

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Ravezzani ha poi aggiunto: "Ecco vedere Nkunku giocare come ha giocato gran parte della stagione è sconfortante. Un giocatore ininfluente che non fa mai accadere nulla. La Cremonese con Bonazzoli e Vardy, con tutto il rispetto per la Cremonese e per questi due giocatori, ha un attacco più credibile delle riserve del Milan. In generale la rosa del Milan è una rosa che se arriva terza ha fatto molto bene, se arriva quarta ha fatto bene, se non arriva tra le prime quattro ha fatto male".

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