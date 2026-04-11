Ravezzani: 'Attacco della Cremonese più credibile di Fullkrug e Nkunku'

Ravezzani ha poi aggiunto: "Ecco vedere Nkunku giocare come ha giocato gran parte della stagione è sconfortante. Un giocatore ininfluente che non fa mai accadere nulla. La Cremonese con Bonazzoli e Vardy, con tutto il rispetto per la Cremonese e per questi due giocatori, ha un attacco più credibile delle riserve del Milan. In generale la rosa del Milan è una rosa che se arriva terza ha fatto molto bene, se arriva quarta ha fatto bene, se non arriva tra le prime quattro ha fatto male".
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