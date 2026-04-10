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San Siro, Sala non ha dubbi: “La mozione di FdI per annullare la vendita dell’impianto cadrà nel vuoto”

Sala: 'La mozione di FdI per la vendita di San Siro cadrà nel vuoto'
San Siro al centro del dibattito politico: il sindaco di Milano Giuseppe Sala respinge la mozione di Fratelli d’Italia che chiede di bloccare la vendita
Redazione PM

Nuovo capitolo nella vicenda legata alla cessione di San Siro e al progetto del nuovo stadio. Dopo la mozione presentata da Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, arriva la replica netta del sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Se la mozione di Fratelli d’Italia per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto? Sì".

Il partito Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha chiesto l’annullamento “in autotutela” della delibera approvata lo scorso settembre, con cui il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla cessione dello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter. Alla base della richiesta, l’indagine della Procura sull’iter amministrativo seguito per la vendita.

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La posizione del Comune

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Secondo 'Calcio e Finanza', la mozione, presentata da di FdI insieme al coordinatore cittadino Simone Orlandi, sarà discussa in aula entro una decina di giorni. Tuttavia, la posizione del sindaco appare già definita.

Sala ha risposto a margine dell’evento per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, lasciando intendere che non vi siano margini per un passo indietro dell’amministrazione. Il percorso verso la cessione dell’impianto prosegue dunque sul binario già tracciato. Per il Milan e per l’Inter, il dossier San Siro resta centrale nella strategia infrastrutturale dei prossimi anni. Ma sul piano politico, il confronto è destinato a rimanere acceso ancora a lungo.

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