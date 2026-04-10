Sala: 'La mozione di FdI per la vendita di San Siro cadrà nel vuoto'

La posizione del Comune—
Secondo 'Calcio e Finanza', la mozione, presentata da di FdI insieme al coordinatore cittadino Simone Orlandi, sarà discussa in aula entro una decina di giorni. Tuttavia, la posizione del sindaco appare già definita.
Sala ha risposto a margine dell’evento per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, lasciando intendere che non vi siano margini per un passo indietro dell’amministrazione. Il percorso verso la cessione dell’impianto prosegue dunque sul binario già tracciato. Per il Milan e per l’Inter, il dossier San Siro resta centrale nella strategia infrastrutturale dei prossimi anni. Ma sul piano politico, il confronto è destinato a rimanere acceso ancora a lungo.
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