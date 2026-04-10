Sala: 'La mozione di FdI per la vendita di San Siro cadrà nel vuoto'

Il partito Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha chiesto l’annullamento “in autotutela” della delibera approvata lo scorso settembre, con cui il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla cessione dello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter. Alla base della richiesta, l’indagine della Procura sull’iter amministrativo seguito per la vendita.