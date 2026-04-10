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Fondazione Milan conferma la sua presenza alla Milano Marathon: tra sport e solidarietà

Fondazione Milan alla Milano Marathon 2026 con 191 runner rossoneri
Alla Milano Marathon 2026, Fondazione Milan scende in strada con 191 runner per sostenere oltre 400 giovani nel programma Sport for Change
Redazione PM

Domenica 12 aprile la città tornerà a vestirsi di sport e solidarietà per la Milano Marathon 2026. Tra i protagonisti annunciati c’è ancora una volta Fondazione Milan, alla sua ottava partecipazione, con una presenza numericamente e simbolicamente significativa: 191 runner rossoneri pronti a correre per sostenere il programma Sport for Change.

Saranno 47 le squadre impegnate nella Relay Marathon, la formula a staffetta, a cui si aggiungono tre atleti iscritti alla maratona completa. In totale 191 partecipanti, tra cui 32 dipendenti di AC Milan, un dato che testimonia il coinvolgimento diretto del club anche al proprio interno.

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L’obiettivo della raccolta fondi è sostenere oltre 400 giovani milanesi coinvolti nel progetto Sport for Change. U programma che utilizza l’attività sportiva come strumento di inclusione, prevenzione dell’isolamento e promozione del benessere psicofisico. Da oltre vent’anni Fondazione Milan sviluppa iniziative rivolte ai ragazzi del territorio, consolidando il proprio ruolo di attore sociale nella città.

Al termine della gara verranno assegnati due riconoscimenti: il 'Premio Velocità', con in palio quattro Home Kit 2025/26, e il 'Premio Generosità', destinato alla staffetta capace di raccogliere più donazioni, che sarà ospite a San Siro per una gara della Prima Squadra. La corsa, ancora una volta, diventa molto più di una competizione: è un investimento concreto sul futuro dei giovani milanesi.

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