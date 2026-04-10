Fondazione Milan alla Milano Marathon 2026 con 191 runner rossoneri

L’obiettivo della raccolta fondi è sostenere oltre 400 giovani milanesi coinvolti nel progetto Sport for Change. U programma che utilizza l’attività sportiva come strumento di inclusione, prevenzione dell’isolamento e promozione del benessere psicofisico. Da oltre vent’anni Fondazione Milan sviluppa iniziative rivolte ai ragazzi del territorio, consolidando il proprio ruolo di attore sociale nella città.

Al termine della gara verranno assegnati due riconoscimenti: il 'Premio Velocità', con in palio quattro Home Kit 2025/26, e il 'Premio Generosità', destinato alla staffetta capace di raccogliere più donazioni, che sarà ospite a San Siro per una gara della Prima Squadra. La corsa, ancora una volta, diventa molto più di una competizione: è un investimento concreto sul futuro dei giovani milanesi.