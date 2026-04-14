Redbird, ora che il Milan è tuo non hai più alibi: investi per tornare grande o pensi solo alla sostenibilità?
Nel 2022/23 è arrivata la semifinale di Champions League, traguardo prestigioso ma macchiato dalla brutta figura contro l'Inter. L’anno successivo secondo posto in campionato, ma eliminazione ai gironi di Champions e uscita ai quarti di Europa League. Il 2024/25 ha segnato la flessione più evidente: ottavo posto e fuori dall’Europa che conta. Oggi, senza coppe, i rossoneri sono terzi e concentrati esclusivamente sul ritorno in Champions.
Parallelamente, le cessioni hanno garantito 315 milioni di incassi, con picchi importanti nelle ultime due stagioni. Una gestione attenta, quasi chirurgica, che ha mantenuto equilibrio finanziario anche nei momenti di calo sportivo.
Il progetto infrastrutturale e la visione americana—
La strategia di Cardinale non si limita al campo. Il nuovo stadio condiviso con l’Inter rappresenta il fulcro di un piano da oltre un miliardo di euro. Un asset strategico, coerente con la filosofia RedBird: valorizzare il brand attraverso infrastrutture moderne e ricavi strutturali.
Sul piano societario, le indiscrezioni parlano di possibili cambiamenti, compresa la posizione dell’ad Giorgio Furlani. Segnali di un riassetto che potrebbe ridefinire gli equilibri interni ora che Elliott non è più presente.
Sostenibilità o ambizione?—
Il nodo resta sportivo. Il Milan non è solo un’azienda: è un club abituato a vincere e a dominare, in Italia e in Europa. Ripartire da figure di campo come Massimiliano Allegri e Igli Tare significa rimettere il calcio al centro del progetto. "Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il vincere con intelligenza", aveva dichiarato Cardinale in un'intervista del 2024 alla 'Harvard Business School'.
La sostenibilità è un prerequisito, non un traguardo. Un club che vuole alzare trofei ha bisogno di spendere cifre importanti, altrimenti non potrà mai competere con le big europee. Ora che il Milan è totalmente suo, RedBird deve scegliere: limitarsi a gestire un club virtuoso o investire con decisione per riportarlo stabilmente tra le grandi d’Europa. La risposta, questa volta, non potrà più essere rimandata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA