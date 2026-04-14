Il tempo degli equilibri finanziari con Elliott è finito. Con il rifinanziamento del vendor loan e l’uscita definitiva del fondo di Paul Singer, il Milan è oggi totalmente nelle mani di Gerry Cardinale e di RedBird. Un passaggio chiave: ora la direzione è una sola e le responsabilità sono chiare. Dopo quattro stagioni da oltre 500 milioni investiti sul mercato, non ci sono più alibi.