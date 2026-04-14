E' arrivato un vero e proprio cambio di programma a Milanello quest'oggi. Secondo il solito programma, il Milan aveva, nel pomeriggio di oggi, una doppia seduta di allenamento per poi riposare nella giornata di domani, mercoledì 15 aprile 2026. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha deciso di annullare la seduta pomeridiana a causa delle risposte positive ottenute dalla squadra in mattinata. Il tecnico livornese ha ritenuto opportuno finire con una sola seduta.
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Milan, Allegri cambia programma: annullata la doppia seduta
Cambio di programma a Milanello. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha voluto annullare la seduta pomeridiana: le motivazioni
Milanello, novità in arrivo!—
Un cosa ancora più interessante riguarda il post sconfitta contro l'Udinese. Inizialmente, Allegri aveva programmato due giorni di riposo, ovvero la domenica e il lunedì. L'allenatore rossonero, successivamente, ha deciso di cambiarli tenendo la domenica libera ma usando il mercoledì come giorno libero al posto del lunedì. La ripresa degli allenamenti, perciò, è prevista per giovedì, ricominciando a preparare la partita di domenica alle ore 15:00 contro il Verona al Bentegodi.
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