E' arrivato un vero e proprio cambio di programma a Milanello quest'oggi. Secondo il solito programma, il Milan aveva, nel pomeriggio di oggi, una doppia seduta di allenamento per poi riposare nella giornata di domani, mercoledì 15 aprile 2026. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha deciso di annullare la seduta pomeridiana a causa delle risposte positive ottenute dalla squadra in mattinata. Il tecnico livornese ha ritenuto opportuno finire con una sola seduta.