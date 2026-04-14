Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente dopo la sconfitta con l'Udinese. Ma a far parlare sono state le diverse notizie di calciomercato: da Guirassy alla possibile cessione di Pulisic. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.