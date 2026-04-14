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Milan Top news rassegna: Leao e Pulisic ai saluti? Il diavolo tentato da Guirassy!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 14 aprile 2026. Tra mercato e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

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Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente dopo la sconfitta con l'Udinese. Ma a far parlare sono state le diverse notizie di calciomercato: da Guirassy alla possibile cessione di Pulisic.  Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

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