Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante voci di mercato. Allegri potrebbe davvero salutare il Milan a fine stagione? Intanto spunta Dybala come nome 'nuovo', mentre Tare... Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.
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Milan, Top news rassegna: Malagò vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nome
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 15 aprile 2026. Tra mercato e...