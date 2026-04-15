Pavlovic, Rabiot e Torriani a Milanello con Allegri—
Non solo staff. In mattinata sono passati anche Adrien Rabiot, Lorenzo Torriani e Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, assente ieri per la nascita del figlio Tadija, ha scelto di recuperare il lavoro perso, segnale di responsabilità e coinvolgimento.
La squadra tornerà ad allenarsi domani, a tre giorni da un appuntamento che vale molto più di tre punti. L’attenzione deve rimanere alta: dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, se il Milan vuole qualificarsi in Champions, non può permettersi ulteriori passi falsi.
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