Pavlovic, Rabiot e Torriani a Milanello con Allegri

Non solo staff. In mattinata sono passati anche Adrien Rabiot, Lorenzo Torriani e Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, assente ieri per la nascita del figlio Tadija, ha scelto di recuperare il lavoro perso, segnale di responsabilità e coinvolgimento.