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Da Milanello, Allegri e tre giocatori al lavoro nonostante il giorno di riposo: le ultime verso Verona-Milan

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al lavoro a Milanello
A Milanello giorno libero per la squadra, ma Allegri e alcuni giocatori anticipano il lavoro in vista della sfida contro il Verona
Redazione PM

Il riposo era previsto, ma non per tutti. Dopo aver concesso alla squadra il giorno libero saltato lunedì, alla luce dell’intensità e dell’atteggiamento mostrato nella doppia seduta di inizio settimana, Massimiliano Allegri si è comunque presentato questa mattina a Milanello.

Come riportato da 'Sky Sport', il tecnico ha lavorato su alcuni accorgimenti tattici insieme al vice Marco Landucci, in vista della delicata trasferta contro il Verona, in programma domenica alle 15 al 'Bentegodi'. Una sfida cruciale, contro la penultima in classifica, che il Milan non può permettersi di sottovalutare. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri sarebbe pronto a tornare al 3-5-2, anche in virtù di una difesa a quattro che contro l'Udinese non ha funzionato.

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Non solo staff. In mattinata sono passati anche Adrien Rabiot, Lorenzo Torriani e Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, assente ieri per la nascita del figlio Tadija, ha scelto di recuperare il lavoro perso, segnale di responsabilità e coinvolgimento.

La squadra tornerà ad allenarsi domani, a tre giorni da un appuntamento che vale molto più di tre punti. L’attenzione deve rimanere alta: dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, se il Milan vuole qualificarsi in Champions, non può permettersi ulteriori passi falsi.

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