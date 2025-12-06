Allegri squalificato per Torino-Milan: i numeri con Landucci sorridono

Torino-Milan di Serie A, Landucci sarà alla guida della squadra: Allegri non ci sarà in panchina per il rosso preso contro la Lazio. I numeri con il vice
Lunedì il Milan tornerà in campo contro il Torino: la squadra di Allegri arriva dalla doppia sfida contro la Lazio (vittoria in Serie A, sconfitta in Coppa Italia). L'allenatore rossonero non siederà in panchina vista la squalifica dopo il rosso proprio contro i biancocelesti dopo il caos del VAR. A guidare la squadra, almeno dalla panchina di San Siro, ci sarà il vice allenatore ovvero Marco Landucci.
Torino-Milan, Landucci alla guida della squadra
Non è la prima volta che guiderà il Milan in stagione, anzi: l'anno calcistico per i rossoneri si è aperto ufficialmente con Landucci in panchina, visto che Allegri aveva da scontare due turni di squalifica in Coppa Italia dopo la finale tra Atalanta e Juventus. Per Landucci doppia vittoria nella competizione contro Bari (2-0) e Lecce (3-0).