Allegri squalificato per Torino-Milan: i numeri con Landucci sorridono

Torino-Milan di Serie A, Landucci sarà alla guida della squadra: Allegri non ci sarà in panchina per il rosso preso contro la Lazio. I numeri con il vice

Non è la prima volta che guiderà il Milan in stagione, anzi: l'anno calcistico per i rossoneri si è aperto ufficialmente con Landucci in panchina, visto che Allegri aveva da scontare due turni di squalifica in Coppa Italia dopo la finale tra Atalanta e Juventus. Per Landucci doppia vittoria nella competizione contro Bari (2-0) e Lecce (3-0).