MILAN-LAZIO

Zazzaroni su Milan-Lazio: “Con la sua spiegazione, Collu ha commesso un autentico disastro arbitrale”

Milan-Lazio, Zazzaroni: 'Collu compie un autentico disastro arbitrale'
Il diretto del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni commenta sul proprio profilo Instagram l'episodio arbitrale più discusso del weekend. Ecco le sue parole sul presunto rigore di Pavlovic in Milan-Lazio
Il Milan di Massimiliano Allegri ha trovato la seconda vittoria di fila in campionato grazie al successo ottenuto a 'San Siro' contro la Lazio di Maurizio Sarri. La partita è termina per la quarta volta in stagione 1-0 per il Diavolo, grazie al gol a inizio secondo tempo di Rafa Leao, bravo a trasformare in rete una bella azione costruita da Fofana e Tomori.

Ma la partita viene ricordata per un episodio che ha fatto e continuerà a fare molto rumore nelle prossime ore. Parliamo dell'episodio che poteva cambiare l'esito del match. Dopo un tiro ravvicinato ravvicinato del difensore della Lazio Romagnoli, Pavlovic tocca la palla con il gomito mentre si trovava allacciato con Marusic. Dopo diversi minuti al monitor, l'arbitro Collu assegna fallo contro la Lazio e quindi niente rigore.

Le parole di Zazzaroni sull'episodio di Pavlovic

Per questa decisione di Collu, la Lazio ha deciso di optare per il silenzio stampa nel post-partita. Sull'episodio si è espresso anche il direttore del 'Corriere della Sera' Ivan Zazzaroni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco riportata di seguito la didascalia del giornalista.

"Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile".

Zazzaroni ha poi aggiunto: "Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa".

