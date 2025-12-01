Milan-Lazio, Zazzaroni: 'Collu compie un autentico disastro arbitrale'

Per questa decisione di Collu, la Lazio ha deciso di optare per il silenzio stampa nel post-partita. Sull'episodio si è espresso anche il direttore del 'Corriere della Sera' Ivan Zazzaroni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco riportata di seguito la didascalia del giornalista.

"Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile".

Zazzaroni ha poi aggiunto: "Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa".