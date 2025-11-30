Milan, grazie al gol contro la Lazio Leao sale a quota 60 in rossonero

Con la rete decisiva contro i biancocelesti, Rafa Leao raggiunge un traguardo importante con la maglia del Milan. La rete di sabato sera è il 60° gol con la maglia del Diavolo. Nel post-partita il portoghese ha dichiarato: "È bello fare gol. Devo ringraziare la mia squadra che ha fatto un gran lavoro, perché il gol è frutto di quanto abbiamo fatto in settimana. Vittoria sofferta ma importantissima per noi".