Milan, grazie al gol contro la Lazio Leao sale a quota 60 in rossonero

Il Milan di Massimiliano Allegri non sbaglia: seconda vittoria consecutiva in Serie A e primo posto momentaneo in attesa del big match Roma-Napoli. Dopo il successo di misura arrivato nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, eccone un altro. La sfida del Meazza contro la Lazio di Maurizio Sarri termina ancora 1-0 in favore dei rossoneri, grazie al quinto gol in campionato di Rafa Leao, bravo a chiudere la bella combinazione creata sulla fascia destra da Fofana e Tomori.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Leao raggiunge un traguardo speciale con la maglia rossonera: il gol contro la Lazio è il 60° col Milan
MILAN-LAZIO
Leao raggiunge un traguardo speciale con la maglia rossonera: il gol contro la Lazio è il 60° col Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri supera la Lazio di Maurizio Sarri 1-0 grazie al gol numero 60 di Leao con la maglia rossonera
LEGGI ANCHE: Milan-Lazio termina 1-0, rossoneri in vetta grazie al suo “nuovo” bomber: Allegri ha trasformato Leao
Con la rete decisiva contro i biancocelesti, Rafa Leao raggiunge un traguardo importante con la maglia del Milan. La rete di sabato sera è il 60° gol con la maglia del Diavolo. Nel post-partita il portoghese ha dichiarato: "È bello fare gol. Devo ringraziare la mia squadra che ha fatto un gran lavoro, perché il gol è frutto di quanto abbiamo fatto in settimana. Vittoria sofferta ma importantissima per noi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA