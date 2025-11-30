Milan, Calamai: 'Ne ha inventata un'altra quel diavolo di Max Allegri'

Anche contro la Lazio di Maurizio Sarri i tre punti sono arrivati grazie a una zampata decisiva del 10 rossonero, sempre più centravanti del nuovo Diavolo targato Max. Il giornalista sottolinea che "Leao è una prima punta diversa dalle altre. Il fiuto per il gol non appartiene alla sua storia. Ma ha fisico, un tiro potente e preciso e vede comunque la porta", ma è perfetto per il gioco e l'attacco che si immagina Allegri. Mobilità e non dare punti di riferimento sono i tratti distintivi del reparto offensivo del Milan primo in classifica.