Milan, Calamai: 'Ne ha inventata un'altra quel diavolo di Max Allegri'

Il Milan vince ancora: sull’1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato ‘Magic’
La partita contro i biancocelesti ha confermato ancora una volta lo stato forma di Maignan, che nel primo tempo cala una parata decisiva che si candida ad essere uno dei migliori interventi dell'intero campionato di Serie A. Per concludere, non poteva mancare un accenno al Var e al discusso episodio di Pavlovic. Calamai scrive: "L'arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l'azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall'arbitro".
