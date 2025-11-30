Milan, Calamai: 'Ne ha inventata un'altra quel diavolo di Max Allegri'

Pianeta Milan
"Ne ha inventata un'altra quel diavolo di Max Allegri". Inizia così l'editoriale di Luca Calamai su 'Tuttomercatoweb', sottolineando l'ennesima invenzione tattica geniale di Massimiliano Allegri, capace di regalare una seconda vita calcistica a Rafa Leao dopo le difficoltà delle ultime stagioni.

Anche contro la Lazio di Maurizio Sarri i tre punti sono arrivati grazie a una zampata decisiva del 10 rossonero, sempre più centravanti del nuovo Diavolo targato Max. Il giornalista sottolinea che "Leao è una prima punta diversa dalle altre. Il fiuto per il gol non appartiene alla sua storia. Ma ha fisico, un tiro potente e preciso e vede comunque la porta", ma è perfetto per il gioco e l'attacco che si immagina Allegri. Mobilità e non dare punti di riferimento sono i tratti distintivi del reparto offensivo del Milan primo in classifica.

La partita contro i biancocelesti ha confermato ancora una volta lo stato forma di Maignan, che nel primo tempo cala una parata decisiva che si candida ad essere uno dei migliori interventi dell'intero campionato di Serie A. Per concludere, non poteva mancare un accenno al Var e al discusso episodio di Pavlovic. Calamai scrive: "L'arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l'azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall'arbitro".

