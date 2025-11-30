Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Calvarese sull’episodio Pavlovic-Marusic: “Doppio errore di Collu e del VAR, ecco perché”

Calvarese spiega: 'Doppio errore tra Collu e il VAR. Vi spiego perché'
Al termine di Milan-Lazio, l'ex arbitro Calvarese spiega il discusso episodio tra Pavlovic e Marusic. Ecco le sue parole pubblicate sul proprio profilo Instagram
Il Milan di Massimiliano Allegri piazza la seconda vittoria consecutiva e si conferma una delle squadre più in forma dell'intera Seria A. Dopo il successo di misura arrivato nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, il Diavolo si ripete con un altro 1-0, questa volta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Partita meritatamente vinta dai rossoneri, cresciuti nel match dopo un grande intervento nel primo tempo di Mike Maignan.

Dopo l'occasione biancoceleste la prima frazione si chiude con poche emozioni. Nella ripresa cambia tutto, al 6' il Milan la sblocca dopo una bella azione sulla destra conclusa col il quinto gol in campionato di Rafa Leao. Da lì in poi il Diavolo è bravo a respingere la Lazio, ma al 95' accade l'episodio che può cambiare l'esito del match. Dopo un tocco ravvicinato di Romagnoli, Pavlovic tocca la palla con il gomito mentre si trovava allacciato con Marusic. Dopo diversi minuti al monitor, l'arbitro Collu assegna fallo contro la Lazio e quindi niente rigore.

Il commento dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese

Ma le polemiche non si sono minimamente esaurite. Sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'episodio di Pavlovic, ammettendo un doppio errore di Collu e del Var. Ecco le sue parole.

"Ogni tanto gli arbitri si complicano la vita. Collu ha detto che il braccio è fuori sagoma e quindi punibile, ma dice anche che c’è un fallo di Marusic su Pavlovic".

Calvarese ha poi aggiunto: "Quel braccio non è mai punibile, Pavlovic non va a cercare il pallone con il braccio, è in marcatura; in secondo luogo quello non è mai fallo di Marusic. Secondo me ci sono due errori: è una situazione abbastanza semplice ma resa complicata da arbitro e VAR".

