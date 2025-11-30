Calvarese spiega: 'Doppio errore tra Collu e il VAR. Vi spiego perché'

Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
Il commento dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese—
Ma le polemiche non si sono minimamente esaurite. Sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'episodio di Pavlovic, ammettendo un doppio errore di Collu e del Var. Ecco le sue parole.
"Ogni tanto gli arbitri si complicano la vita. Collu ha detto che il braccio è fuori sagoma e quindi punibile, ma dice anche che c’è un fallo di Marusic su Pavlovic".
LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
Calvarese ha poi aggiunto: "Quel braccio non è mai punibile, Pavlovic non va a cercare il pallone con il braccio, è in marcatura; in secondo luogo quello non è mai fallo di Marusic. Secondo me ci sono due errori: è una situazione abbastanza semplice ma resa complicata da arbitro e VAR".
© RIPRODUZIONE RISERVATA