Calvarese spiega: 'Doppio errore tra Collu e il VAR. Vi spiego perché'

Ma le polemiche non si sono minimamente esaurite. Sul proprio profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato l'episodio di Pavlovic, ammettendo un doppio errore di Collu e del Var . Ecco le sue parole.

"Ogni tanto gli arbitri si complicano la vita. Collu ha detto che il braccio è fuori sagoma e quindi punibile, ma dice anche che c’è un fallo di Marusic su Pavlovic".

Calvarese ha poi aggiunto: "Quel braccio non è mai punibile, Pavlovic non va a cercare il pallone con il braccio, è in marcatura; in secondo luogo quello non è mai fallo di Marusic. Secondo me ci sono due errori: è una situazione abbastanza semplice ma resa complicata da arbitro e VAR".