Hernanes sul tocco di Pavlovic: 'Non era né rigore né fallo in attacco'

Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina
Momento destinato a far discutere per diversi motivi. Nel post-partita di DAZN, l'ex giocatore della Lazio Hernanes ha commentato l'episodio ai microfoni di 'Vamos'. Ecco le sue parole: "Marelli, ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è mai punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA