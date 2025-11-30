Hernanes sul tocco di Pavlovic: 'Non era né rigore né fallo in attacco'

Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Hernanes sull’episodio di Pavlovic: “Cambiamo il protocollo, quello non era rigore ma neanche fallo”

Nel post-partita di DAZN, l'ex centrocampista biancoceleste Hernanes ha commento l'episodio di Milan-Lazio tra Pavlovic e Marusic. Ecco le sue parole sul presunto rigore in favore della squadra di Maurizio Sarri
Il Milan di Massimiliano Allegri continua a vincere e non ha nessuna intenzione di rallentare. Dopo il successo di misura contro l'Inter di Chivu, è arrivato un altro 1-0 per i rossoneri. Contro la Lazio di Maurizio Sarri ha deciso il tap-in di Rafa Leao dopo un bel cross di Fikayo Tomori al 6' della ripresa.

DAZN, le parole di Hernanes sul presunto rigore di Pavlovic

Riguardo la partita, purtroppo, si parla e si parlerà poco. Nelle ultime ore, infatti, l'argomento di discussione è l'episodio accaduto nei minuti finali del match: Romagnoli tira al volo, Pavlovic dopo una trattenuta con Marusic colpisce il pallone con il gomito. All'inizio Collu non fischia nulla, dopo il richiamo al VAR (revisione durata più di 6 minuti) decreta un fallo contro la Lazio.

Momento destinato a far discutere per diversi motivi. Nel post-partita di DAZN, l'ex giocatore della Lazio Hernanes ha commentato l'episodio ai microfoni di 'Vamos'. Ecco le sue parole: "Marelli, ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è mai punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo".

