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Milan, è nato il piccolo Tadija: Pavlovic diventa papà per la prima volta

Pavlovic con la maglia del Milan in un match di Serie A contro la Roma
Dolce momento in casa Milan: Pavlovic celebra la nascita del figlio Tadija, annunciato mesi fa con un’esultanza diventata iconica
Redazione PM

Una gioia che va oltre il campo in casa Milan: è nato Tadija, primo figlio di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo classe 2001 diventa papà per la prima volta e tutta la famiglia rossonera si è stretta attorno a lui per celebrare un momento speciale.

Il club ha annunciato la nascita con un post ufficiale sui propri canali social, condividendo la felicità del giocatore e dei suoi cari. Un evento atteso da mesi e che lo stesso Pavlovic aveva “anticipato” in maniera originale durante la sfida contro la Roma dello scorso 2 novembre: dopo il gol, pallone sotto la maglia e dito alla bocca.

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Al termine di quella partita, il centrale aveva spiegato il gesto:“Sì, ho voluto approfittare di quel momento per festeggiare il gol e ‘annunciare’ che presto diventerò papà. Un’altra splendida cosa per me e per la mia famiglia. Per ora va tutto benissimo, e spero che resti così. Il termine è previsto per aprile… e se prima di allora riuscissimo anche a qualificarci ai playoff per il Mondiale, sarebbe perfetto”.

Il sogno Mondiale con la Serbia non si è concretizzato, ma la scadenza è stata rispettata. Oggi, per Pavlovic, conta soltanto l’arrivo di Tadija: una nuova vita che comincia, con il Milan pronto a godersi il nuovo arrivato in casa Strahinja.

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