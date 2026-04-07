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Napoli-Milan, Pavlovic ammette: “Non siamo stati coraggiosi”

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Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se sono delusi: "Naturalmente, oggi abbiamo perso il secondo posto. Ma dobbiamo restare concentrati perché abbiamo altre partite".

Se è mancato coraggio: "Possiamo dirlo, perché quando perdiamo ce lo meritiamo, quando vinciamo ce lo meritiamo".

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