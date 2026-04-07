Napoli-Milan, Pavlovic ammette: “Non siamo stati coraggiosi”

Strahinja Pavlovic , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan , partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se sono delusi: "Naturalmente, oggi abbiamo perso il secondo posto. Ma dobbiamo restare concentrati perché abbiamo altre partite".