Milan, Scaroni: "Ecco che fatica faccio a spiegare le cose a un proprietario straniero" — Sulle proprietà straniere in Serie A e la competenza di RedBird: "La mia fatica come Presidente del Milan è tradurre l’Italia a un proprietario straniero, perché ci mettiamo 6 anni e mezzo a fare uno stadio ad esempio, ma anche spiegare le nostre procedure burocratiche, i regolamenti di elezione del Presidente FIGC, la percentuale dei voti, il peso dei voti. Ingrato compito che spetta a noi che interagiamo con l'azionista. Io ho un problema maggiore rispetto a Giuseppe Marotta, il mio azionista è esperto di sport e grande appassionato".

Sul nuovo stadio di Milano: "Ora 'San Siro' è di proprietà dei club, un punto di arrivo fondamentale. Abbiamo fatto un passo essenziale. Tutto procede in modo ragionevole. Spero di poter presto presentare la facciata del nuovo stadio, il progetto. È un'opera talmente importante per città che deve raccogliere l'apprezzamento di tutti i cittadini. Dobbiamo fare una scelta e presentare il progetto, certamente prima dell’estate. Milan e Inter sono simili come esigenze: in altre città questa similitudine non esiste mentre per noi dal primo giorno siamo d’accordo avendo appunto le stesse esigenze".

"Sono sicuro che conseguiremo l'unico obiettivo dichiarato da tutti a inizio stagione" — Se ha fiducia che il Milan riesca a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: "Settimana difficile, dopo sabato non sono molto felice. Sono fiducioso che conseguiremo l’unico obiettivo dichiarato da tutti a inizio stagione, la qualificazione in Champions".

Sulla possibilità di vincere lo Scudetto: "Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ho molta simpatia per il Sassuolo e per il suo stadio perché lì abbiamo vinto l'ultimo Scudetto. Non mi sono mai illuso, facendo un po' di matematica e vedendo anche come giocavano le squadre. L'obiettivo Champions è fondamentale e non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena internazionale".