Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, difende l'operato di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Cosa si aspettavano? La Champions League in carrozza? È davanti al grandissimo Como di Cesc Fàbregas"

Daniele Triolo Redattore 16 aprile - 09:24

Il suo Milan è terzo in classifica, a - 2 dal Napoli (Campione d'Italia in carica) che è secondo, ha lottato a lungo per lo Scudetto ed è perfettamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo dichiarato dal club a inizio stagione. Eppure, per molti, il lavoro di Massimiliano Allegri in rossonero è catalogabile come fallimento.

Questo perché il Milan vive un momento nero, caratterizzato da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Ma si commetterebbe un errore madornale a gettare il bambino con l'acqua sporca. E questo, per esempio, Giuseppe Cruciani lo sa e come. Il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, durante l'ultima puntata di 'Numer1 podcast', ha difeso l'operato di Allegri alla guida del Milan sottolineando come - forse - tifosi rossoneri e addetti ai lavori avessero troppe pretese a inizio stagione.