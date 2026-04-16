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Cruciani: “Cosa si pretendeva da Allegri, che giocasse come il Como? Critiche per i soliti pregiudizi”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, potrebbe non restare sulla panchina rossonera nella stagione 2026-2027
Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, difende l'operato di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Cosa si aspettavano? La Champions League in carrozza? È davanti al grandissimo Como di Cesc Fàbregas"
Daniele Triolo Redattore 

Il suo Milan è terzo in classifica, a - 2 dal Napoli (Campione d'Italia in carica) che è secondo, ha lottato a lungo per lo Scudetto ed è perfettamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo dichiarato dal club a inizio stagione. Eppure, per molti, il lavoro di Massimiliano Allegri in rossonero è catalogabile come fallimento.

Questo perché il Milan vive un momento nero, caratterizzato da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Ma si commetterebbe un errore madornale a gettare il bambino con l'acqua sporca. E questo, per esempio, Giuseppe Cruciani lo sa e come. Il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, durante l'ultima puntata di 'Numer1 podcast', ha difeso l'operato di Allegri alla guida del Milan sottolineando come - forse - tifosi rossoneri e addetti ai lavori avessero troppe pretese a inizio stagione.

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"Che cosa si pretendeva da Allegri, che portasse a giocare il Milan come gioca il Como? Non credo. E comunque spendendo di meno, con una proprietà più articolata, il Milan è davanti al grandissimo Como di Cesc Fàbregas. Cosa si aspettavano, la Champions League in carrozza? La Champions League a sette/otto giornate dal termine? Mai promesso nemmeno quella a sette/otto giornate dalla fine", ha esordito Cruciani.

"Il Milan di Allegri attraversa un momento di chiara crisi, cosa che hanno fatto tutte le squadre"

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"Allegri ha portato molto fieno in cascina fino a questo momento, ora sta attraversando un momento di chiara crisi, cosa che hanno fatto tutte le squadre - la giusta riflessione del giornalista -. Le critiche ad Allegri sono per i soliti pregiudizi, per le solite cose, ovviamente sono legittime. Quello che lo criticano non sono delle merde come dice qualcun altro, la cosa è che non esiste il pensiero unico. Non capisco quindi quest'acredine di alcuni contro Allegri, è incomprensibile".

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