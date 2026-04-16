"Che cosa si pretendeva da Allegri, che portasse a giocare il Milan come gioca il Como? Non credo. E comunque spendendo di meno, con una proprietà più articolata, il Milan è davanti al grandissimo Como di Cesc Fàbregas. Cosa si aspettavano, la Champions League in carrozza? La Champions League a sette/otto giornate dal termine? Mai promesso nemmeno quella a sette/otto giornate dalla fine", ha esordito Cruciani.
"Il Milan di Allegri attraversa un momento di chiara crisi, cosa che hanno fatto tutte le squadre"—
"Allegri ha portato molto fieno in cascina fino a questo momento, ora sta attraversando un momento di chiara crisi, cosa che hanno fatto tutte le squadre - la giusta riflessione del giornalista -. Le critiche ad Allegri sono per i soliti pregiudizi, per le solite cose, ovviamente sono legittime. Quello che lo criticano non sono delle merde come dice qualcun altro, la cosa è che non esiste il pensiero unico. Non capisco quindi quest'acredine di alcuni contro Allegri, è incomprensibile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA