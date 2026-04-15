La stagione di Rafael Leao, calciatore del Milan , non è stata molto positiva. Sabato, nella partita contro l'Udinese persa poi 3-0, il portoghese al momento del cambio è stato riempito di fischi dal pubblico di San Siro, non era mai successo che tutto lo stadio si schierasse contro di lui. Un gesto che potrebbe aver rovinato, almeno un po', il rapporto tra il calciatore e i tifosi rossoneri. Manuele Baiocchini , giornalista ed inviato di Sky Sport 24, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su quello che sarà il futuro del calciatore. Ecco, di seguito, le sue parole:

"A fine stagione c'è un grande punto interrogativo. In questo momento Leao non sta facendo vedere quello di cui è capace, le sue potenzialità. Ha uno stipendio pesante che arriva quasi a 7 milioni di euro: non è arrivata un'offerta e ci sono state richieste di informazioni ma qualora arrivasse un'offerta, il Milan la prenderebbe in considerazione. Se dovesse arrivare intorno ai 60 milioni di euro, quello potrebbe essere il prezzo estivo, il club potrebbe anche decidere di privarsi di quello che rappresenta un po' un interrogativo per il futuro"