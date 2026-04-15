Milan, Pazzini: 'Ecco cosa farei se arrivasse un'offerta per Leao'

Con la prestazione di sabato scorso contro l'Udinese, Rafael Leao è tornato al centro delle critiche. L'attaccante portoghese è uscito da San Siro sommerso dai fischi dei tifosi: segnale chiaro di un rapporto che sta attraversando un momento delicato. Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare voci su una possibile cessione a giugno, ma il futuro del numero 10 rossonero è ancora tutto da scrivere. Quello che è certo è che ci sarà bisogno di uno scossone in questo finale di stagione per riconquistarsi quel pubblico che lo ha sempre sostenuto.