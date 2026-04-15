Milan, Pazzini: 'Ecco cosa farei se arrivasse un'offerta per Leao'

"Ero fiducioso sull’annata di Leao con Allegri. Se arrivasse un’offerta, al Milan non perdono neanche tempo a leggerla. Lo darebbero via per evidenti motivi".
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Con la prestazione di sabato scorso contro l'Udinese, Rafael Leao è tornato al centro delle critiche. L'attaccante portoghese è uscito da San Siro sommerso dai fischi dei tifosi: segnale chiaro di un rapporto che sta attraversando un momento delicato. Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare voci su una possibile cessione a giugno, ma il futuro del numero 10 rossonero è ancora tutto da scrivere. Quello che è certo è che ci sarà bisogno di uno scossone in questo finale di stagione per riconquistarsi quel pubblico che lo ha sempre sostenuto.
Tra coloro che hanno espresso la propria preoccupazione per le recenti prestazioni di Leao c'è anche Giampaolo Pazzini. L'ex attaccante di Serie A ha vestito la maglia del Milan dal 2012 al 2015, collezionando 86 presenze, condite da 24 gol e 4 assist. Di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Pressing'.
"Ero fiducioso sull’annata di Leao con Allegri. Se arrivasse un’offerta, al Milan non perdono neanche tempo a leggerla. Lo darebbero via per evidenti motivi".
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