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Capuano: “Il Milan sta mettendo in discussione una qualificazione scontata”

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Giovanni Capuano, giornalista sportivo, ha voluto analizzare la stagione del Milan, facendo riferimento alla qualificazione in Champions
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un periodo 'nero' per il Milan di Massimiliano Allegri, 3 sconfitte nelle ultime 4 gare, un dato che inizia a far preoccupare tutto il mondo rossonero. Come sappiamo, l'obiettivo stagionale del Milan, secondo quanto dichiarato più e più volte da Massimiliano Allegri, era centrare un posto tra le prime quattro, facendo ritorno in Champions League.

Ma, dopo la sconfitta contro l'Udinese, una qualificazione quasi scontata sta iniziando ad essere complessa da conquistare. A parlarne è stato il giornalista sportivo Giovanni Capuano tramite il proprio account X. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan, le parole di Giovanni Capuano sulla stagione del Milan: "Il Milan sta rimettendo in discussione una qualificazione alla Champions League che era scontata. Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite se la condizione generale della squadra è in calo..."

Capuano ha anche toccato un tema molto delicato in Casa Milan: la mancanza di un vero numero 9, un bomber in grado di segnare 20 gol a stagione. Riusciranno i rossoneri a centrare la qualificazione nell'Europa che conta?

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