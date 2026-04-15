Milan, le parole di Giovanni Capuano sulla stagione del Milan: "Il Milan sta rimettendo in discussione una qualificazione alla Champions League che era scontata. Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite se la condizione generale della squadra è in calo..."
Capuano ha anche toccato un tema molto delicato in Casa Milan: la mancanza di un vero numero 9, un bomber in grado di segnare 20 gol a stagione. Riusciranno i rossoneri a centrare la qualificazione nell'Europa che conta?
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